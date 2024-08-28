Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir kahvehanede meydana gelen bıçaklı saldırıda, husumetli iki kişi arasında çıkan kavgada işletmeci ağır yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayın detayları

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Topçuasım Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede dün gece saat 23.25 sıralarında yaşanan olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Mehmet Y. isimli şahıs, kahvehaneye rahat tavırlarla girerek husumetlisi olan işletmeci Eyüp Deniz’in masasına yaklaştı. Belinden çıkardığı bıçağı Deniz’in sağ göğsüne saplayan Mehmet Y., ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Bıçaklanan Eyüp Deniz, acı içinde kendini kahvehanenin dışına atarak Mehmet Y.’yi uzaklaştırmaya çalıştı. O anlar, kahvehanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı işletmeci, ağır yaralı olarak Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi’ne kaldırıldı. Deniz’in yoğun bakımda tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından kaçan Mehmet Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, bugün çıkarıldığı adliyede tutuklandı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.