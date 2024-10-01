Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda birçok suçtan aranan iki şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun detayları

Şehzadeler/Aşağıçobanisa Jandarma Karakol Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin istihbarat çalışmaları sonucunda, cezaevi firarisi İ.D. (27) ve H.A.Y. (66) isimli şahısların Turgutlu ilçesi Selvili Mahallesi'nde bir evde saklandıkları belirlendi.

25 Eylül 2024 tarihinde saat 07.00'de düzenlenen operasyonda, İ.D. hakkında "Kasten Yaralama" ve "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" gibi suçlardan toplamda 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunurken, H.A.Y. ise "Mala Zarar Verme" ve "Evden Hırsızlık" suçlarından toplamda 5 yıl 2 ay hapis cezasına sahipti.

Ele geçirilen maddeler

Operasyon sırasında evde yapılan aramada şu maddeler ele geçirildi:

96 gram kubar esrar

142 adet sentetik ecza

2 adet metamfetamin içiminde kullanılan aparat

1 adet ruhsatsız tabanca

9 adet bandrolsüz kaçak alkol

Ayrıca, evde bulunan D.U. ve Z.D. isimli şahıslar da uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakalandı.

Yasal süreç

Şüpheliler, kan ve idrar örneklerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan işlemler sonucunda İ.D. ve H.A.Y., tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.