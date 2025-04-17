Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi'nin Nisan ayı olağan toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek başkanlığında gerçekleştirildi. Bir yıllık çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, yeni encümen üyeleri belirlendi, mali raporlar onaylandı ve uluslararası konferansa katılım gündeme alındı.

Toplantı Manisa’da gerçekleştirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda düzenlenen Jeopark Belediyeler Birliği Meclisi toplantısına; Başkan Ferdi Zeyrek’in yanı sıra Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Kılıç, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanı Özcan Çetin, Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Serdar Sidar ve meclis üyeleri katıldı.

Encümen üyeleri seçildi

Toplantıda Jeopark Belediyeler Birliği Encümeni’nde bir yıl süreyle görev yapacak beş üye için gizli oylama gerçekleştirildi. Ayrıca, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk ve Tarifeler Komisyonu’nda görev alacak üye sayısı da belirlendi ve komisyon seçimleri tamamlandı.

UNESCO konferansı gündemde

Jeopark alanında uluslararası temasların güçlendirilmesi amacıyla, 8-12 Eylül 2025 tarihlerinde Şili’nin Araukanya Bölgesi’nde düzenlenecek olan 11. Uluslararası UNESCO Küresel Jeoparklar Ağı Konferansı’na katılım konusu da toplantı gündemine alındı. Konferansa katılım için gerekli hazırlıkların yapılması konusunda değerlendirmeler yapıldı.

2024 mali raporları onaylandı

Toplantıda ayrıca 2024 yılı Kesin Hesap Raporu ile Faaliyet Raporu da görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda her iki rapor da meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.