Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Jeopark Belediyeler Birliği Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın koordinatörleri ile bir araya geldi. Buluşmaya Prof. Dr. Tuncer Demir, Doç. Dr. A. Serdar Aytaç ve Jeopark çalışanları Jeofizik Mühendisi Yiğit Karakuzu ve Turizm Sorumlusu Ali Karataş da katıldı.

Görüşmede, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın güncel durumu ve gelecek planları ele alındı. Jeopark Koordinatörleri Prof. Dr. Tuncer Demir ve Doç. Dr. Serdar Aytaç, Jeopark'ın faaliyetleri, ihtiyaçları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Başkan Zeyrek, Jeopark yetkililerinin sunumunu ilgiyle dinledi ve işbirliği imkanlarını değerlendirdi.

Jeopark'ın turizm potansiyeli değerlendirildi

Jeopark'ın, bölgenin doğal, kültürel ve tarihi mirasını koruma, tanıtma ve sürdürülebilir bir şekilde yönetme misyonu, görüşmenin ana konularından biriydi. Ayrıca, Jeopark'ın turizm potansiyeli ve yerel ekonomiye katkıları da masaya yatırıldı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Jeopark yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ederek, gelecekteki işbirliği ve projeler konusunda olumlu bir atmosferde görüşmelerin devam edeceğini belirtti.