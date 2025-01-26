Manisa Büyükşehir Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri iş birliğinde kaçak endüstriyel atık dökümlerine karşı denetimlerini sürdürüyor.

Çevre koruma adına kararlılık

Manisa’da daha yaşanılabilir ve çevreye duyarlı bir kent yaratmak amacıyla yürütülen denetimlerde, tespit edilen kaçak dökümler nedeniyle cezai işlem uygulanmıştı. Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek için yapılan denetimlerin, daha yeşil bir Manisa hedefine ulaşana kadar devam edeceği vurgulandı.

Kaçak dökümlere cezai işlem uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ile Jandarma ekipleri, Kula İlçesi’nde kaçak endüstriyel atık dökümlerini engellemek için denetim gerçekleştirdi. Denetimler sonucunda, atıklarını yasadışı olarak doğaya bırakan firma ve nakliye şirketine cezai işlem uygulandı.

Sürdürülebilir çevre için sürekli denetim

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilirliğin sağlanması adına denetimlerin kararlılıkla yürütüleceğini belirtti. Çevreye zarar veren kişi ve kurumlara karşı yasal işlemlerin titizlikle takip edileceği ifade edildi. Çalışmalar, hem bugünü hem de geleceği koruma amacını taşıyor.