Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılıkla mücadele kapsamında büyük bir operasyona imza attı. Salihli, Kırkağaç, Akhisar, Soma ve Turgutlu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, N.K. (39), Z.D. (59), A.K. (41), O.O. (39), R.B. (31) ve İ.B. (54) isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda yabancı madde ele geçirildi

Şüphelilerin ev, araç, iş yeri ve depolarında yapılan aramalarda toplamda 53 bin 160 adet doldurulmuş sigara, 295 kilogram kıyılmış tütün, 5120 dal kıyılmış tütün ile dolu makaron, 6.75 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün, 1.76 kilogram bandrolsüz nargile tütünü, 506 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 20 paket puro, 200 adet elektronik sigara, 140 adet cinsel içerikli macun ve 20 adet cinsel içerikli jel ele geçirildi.

Yasal işlem başlatıldı

Yakalanan 6 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlemler başlatıldı. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değeri ve bu ürünlerin nereden temin edildiği araştırılıyor. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, emniyetin kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.