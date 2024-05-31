Yaklaşık 2 yıl süren davanın ardından mahkeme, sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezasının yanı sıra çeşitli suçlardan ek hapis ve para cezaları verdi.

Olayın geçmişi

6 Eylül 2022 tarihinde Manisa’da bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı (45), daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz’ün (21) evinin önüne gelerek genç kızı kaçırmaya çalıştı. Direnerek Lafçı’nın elinden kaçan Kırgöz, sanık tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırılan Kırgöz, ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine sevk edildi ve bir hafta yoğun bakımda kaldı. Taburcu edilmesinin ardından evde fenalaşan Kırgöz, yeniden hastaneye kaldırıldı ve olaydan 48 gün sonra, 23 Ekim’de hayatını kaybetti.

Mahkemenin kararı

Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, Önder Lafçı’ya ‘Kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ayrıca sanık, ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçundan 6 yıl, Beyti Çöte’yi ‘silahlı tehdit’ suçundan 3 yıl ve ‘ruhsatsız tabanca bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis ve 1200 TL para cezasına çarptırıldı.

Hilal Sultan Kırgöz’ün annesi Zeynep Kırgöz, mahkeme salonundan gözyaşları içinde çıkarak duygusal bir konuşma yaptı. “Hilal ilk gün demişti ki ‘Anne ben başaramadım eve gelemedim’ demişti ya şimdi ben başardım Hilal rahat uyu. Mahkeme heyetine adaleti sağladığı için, burada bulunan herkese bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ederim. Hilal rahat uyuyacak. Korkmayacak.” şeklinde konuştu.

Hilal Sultan Kırgöz’ün babası Veysel Kırgöz ise, “Mahkeme ve yargıç heyetine teşekkür ederim. Adalet sağlandı. Bugün biraz hüznümüz giderildi, burukluğumuz giderildi.” dedi.