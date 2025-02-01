Manisa’da geleneksel hale gelen Kadınlar Matinesi, Şehzadeler Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinlik, yüzlerce kadının katılımıyla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Kadınlara özel eğlence dolu gece

Şehir merkezi ve Yunusemre ilçesinden otobüslerle fuar alanına taşınan kadınlar, belediyeler tarafından hazırlanan ikramlarla ağırlandı. Gece boyunca yerel sanatçı Sadoşum Sadoş sahne aldı ve katılımcılara müzik dolu anlar yaşattı. Kadınlar şarkılar söyleyerek, dans ederek doyasıya eğlendi.

"Manisalımız her şeyin en güzeline layık"

Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Özge İldem, açılış konuşmasında bir operasyon geçiren ve etkinliğe katılamayan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın selamlarını iletti. İldem, “Canımız Manisalımız her şeyin en güzeline layık. Gülşah Başkanımız en kısa sürede sağlıklı günlerde sizlerle buluşmayı diliyor” dedi. Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Özge Arslan da konuşmasında üç belediye başkanının da Manisalı kadınlara selamlarını ileterek, herkesin eğlenceli bir gece geçirmesini diledi.

Kadınlardan yoğun katılım

Etkinliğe katılan kadınlar, bu tür organizasyonların Manisa’ya hareketlilik kazandırdığını belirterek, etkinliğin devam etmesini talep etti. Belediye yetkililerine teşekkür eden katılımcılar, daha fazla sosyal etkinlik düzenlenmesi yönünde taleplerini dile getirdi.