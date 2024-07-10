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Uyarıların ardından, motosiklet sahipleri araçlarının başına geçerek park yerlerine çekilirken, kaldırılmayan motosikletlere ise trafik ekipleri tarafından ceza işlemleri uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, motosiklet sahiplerini kaldırımlara park etmemeleri konusunda duyarlı olmaya çağırıyor. Kent merkezinde, ana arterlerde Trafik Polisleri eşliğinde denetim yapan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, motosikletlerini kaldırımlara park eden sürücüleri uyararak, kaldırımların yayalara ait olduğunu hatırlattı. Yayaların hakkına saygı gösterilmesi gerektiğini belirten ekipler, sürücüleri bilinçlendirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Trafik Polisi, kaldırımlara park edilen motosiklet ler konusunda sıkı denetim lere başladı. Kaldırımların yaya lara ait olduğunu vurgulayan ekipler, motosiklet sahiplerini belirlenen park yerlerine park etmeleri konusunda uyardı.

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