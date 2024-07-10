Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Trafik Polisi iş birliğinde, kaldırımlardaki motosiklet işgallerine yönelik denetim gerçekleştirildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, motosiklet sahiplerini kaldırımlara park etmemeleri konusunda daha duyarlı olmaya çağırdı. Kent merkezinde ana arterde Trafik Polisleri eşliğinde denetimde bulunan Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı zabıta ekipleri, motosikletini kaldırıma gelişigüzel park eden sürücüleri uyardı.

Kaldırımların asıl sahiplerinin yayalar olduğunu belirten ekipler, yayaların hakkına saygı duyulması gerektiğini belirtti.

Uyarıların ardından araçlarının başına geçen sürücülere herhangi bir cezai yaptırım uygulanmazken, kaldırılmayan motosikletlere ise trafik ekipleri tarafından ceza işlemleri uygulandı.

