Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetin 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.

Kaza detayları ve ilk müdahale

Salihli-Köprübaşı yolu Demirköprü Baraj Gölü mevkiinde meydana gelen kazada, M.B. (50) idaresindeki 45 KY 295 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.B., ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün durumu ve soruşturma

Yaralı sürücü M.B.'nin hastanede tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, kazanın nedeni ve sürücünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği araştırılıyor.