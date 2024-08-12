Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga sonrasında, yaralıyı hastaneye yetiştirmek isteyen arkadaşı trafik kazası geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Olayın detayları

Barbaros Mahallesi Fatış Tımarı mevkisinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ş. isimli bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Arkadaşı Ü.G., yaralı M.Ş.'yi acilen hastaneye götürmek üzere yola çıktı. Ancak, Ü.G.'nin kullandığı otomobil, yol üzerinde bir aydınlatma direğine çarptı ve kaza meydana geldi.

Tutuklama kararı

Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Ü.G. ve M.Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürerken, polis olayla ilgili olarak 11 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 2 kişiden biri serbest bırakıldı, A.Y. (24) ise tutuklandı.