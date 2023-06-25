Alınan bilgiye göre, Akpınar Mevkisindeki Yarıkkaya Kanyonu'ndan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkmaya çalışan gruptan bir kişi düşerek yaralandı.

Diğer yürüyüşçülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, AKUT, jandarma, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Dron ile yerleri tespit edilen kanyondaki gruba güçlükle ulaşan ekipler, yaralıyı kurtarmak ve diğer doğa yürüyüşçülerini kanyondan indirmek için çalışma başlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, ihbarın ardından bölgeye ulaştıklarını belirterek, "Yaralının yanına ulaşmış vaziyetteyiz. Ama burası 3 etaplı bir kanyon, indirmesi biraz zor olacak. Bir de yaralı vatandaşın ayağında ya da kalça tarafından bir hasarı var. 100 kilogramın üzerinde olduğundan indirmesi zor olacak. Helikopter de çağırdık, şartlara göre bakacağız." dedi.

Yaralıyla birlikte 9 kişinin kanyonda olduğunu anlatan İnal, "Onları da indiriyoruz. Kendi aralarında dağcılarmış, son aldığımız bilgiye göre izin almamışlar çıkarken." ifadelerini kullandı.