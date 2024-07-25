Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki bir kavgada kamyonetiyle seyyar karpuz satan bir kişi tabancayla vuruldu. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki kavgada kamyonetiyle seyyar karpuz satan kişi tabancayla vuruldu. Kazım Karabekir Mahallesi 308 Sokak üzerinde kamyonetiyle karpuz satan E.A aracının içinde tartıştığı Y.E tarafından tabancayla ateş edilerek yaralandı. E.A, çevredekilerin yardımıyla Manisa Şehir Hastanesine götürüldü. E.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı