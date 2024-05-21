Başkan Zeyrek, 1 Haziran itibariyle başlayacak olan sayaç değişim işlemlerine ilişkin detayları paylaştı. Başkan Ferdi Zeyrek, "1 Haziran itibariyle başlayacağımız sayaç değişim işlemlerinde abonelerimiz, sadece 45 metreküp güncel su ücreti karşılığı depozito ücreti ödeyerek kartlı sayaçtan mekanik sayaca geçebilecek. Bu 45 metreküplük depozito ücreti Haziran ayı için damga vergisiyle birlikte 784 lira 15 kuruş olarak hesaplanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşündük"

Başkan Ferdi Zeyrek, kartlı sayaçtan mekanik sayaca dönüşümün nasıl yapılacağını anlatarak “Kartlı sayaçların mekanik sayaca dönüşüm işlemi, mevcut kartlı sayaçlar yerinden hiç sökülmeden üç beş dakikalık kısa bir sürede kurumumuzun teknik ekiplerince yerinde yapılacaktır. Bu işlemleri yaparken abonelerimizi düşünerek sayaç sökme, takma ücreti, abone sözleşme ücreti ve mekanik sayaç ücreti gibi işlemleri, abonelerimize ücretsiz yapmayı planladık" şeklinde konuştu.