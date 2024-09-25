Manisa’nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gökhan Eller tarafından boğularak öldürülen Selda Eller (40), gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenaze töreni, Selda Eller’in ailesi ve dostları için büyük bir acı kaynağı oldu.

"Evlat acısı olmasın"

Selda Eller’in babası Mustafa Ferhat Durmaz (67), kızının tabutu başında duygu dolu anlar yaşadı. Gözyaşları içinde yaptığı açıklamada, “Allah kimseye evlat acısı göstermesin. Eşi tarafından katledildi. Lanet olsun, Türkiye'de adalet varsa sürüm sürüm sürünsün. Kızımı elimden aldılar, kara toprağa verdim” diyerek adalet arayışını dile getirdi.

Olayın gelişimi

Olay, geçtiğimiz gün Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Gökhan Eller ile eşi Selda Eller, ailevi sorunları nedeniyle yaklaşık 20 yıllık evliliklerini sonlandırma kararı almışlardı. Boşanma süreci devam ederken, Selda Eller’in eşini arayarak eve gelmesini istemesiyle bir tartışma başladı. Selda Eller’in, Gökhan Eller hakkında bir ay uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Tartışmanın büyümesiyle Gökhan Eller, eşi Selda Eller’i boğarak öldürdü. Olayın ardından, Eller kendisini polise teslim etti. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde, Selda Eller’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mahkemede ifade verdi

Gökhan Eller, polis ifadesinde eşinin kendisine hakaret ettiğini ve bu nedenle rencide olduğunu öne sürdü. Olay anını hatırlamadığını ve neyle boğduğunu bilmediğini söyledi.

Cenaze töreni

Selda Eller’in cenazesi, öğle vaktinde Şehzadeler ilçesindeki tarihi Hatuniye Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Asri Mezarlığı’na defnedildi. Törene, CHP Manisa milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Aile ve yakınların acısı

Selda Eller’in yakınları, cenaze sırasında güçlükle ayakta durdu. Kız kardeşi ve ağabeyi, acılarının derin olduğunu ifade ederken, ağabey Kemal Durmaz, “Benden tek kız kardeşimi aldı. Günyüzü görmesin inşallah. Bu kadın cinayetleri son bulsun. Canım, ciğerim yanıyor” diyerek acısını dile getirdi.