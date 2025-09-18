Manisa’da geçen yıl kayıp olarak aranırken, Uşak’ta cesedi bulunan Pelin Karaca’yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık Ali Uysal, Alaşehir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Uysal, Karaca’nın ölümünü kaza olarak savundu

Dün yapılan duruşmaya, tutuklu sanık Ali Uysal (38) ile taraf avukatları ve Pelin Karaca’nın ailesi katıldı. Son savunmasını yapan sanık Ali Uysal, Karaca’nın ölümünün kaza sonucu gerçekleştiğini öne sürdü. Uysal, Karaca ile ormanlık alanda tartıştıktan sonra park halindeki otomobilin freninin boşalması sonucu aracın altında kalarak hayatını kaybettiğini iddia etti.

Cesedi Uşak’ta gömüp kaçtı

Sanık, Karaca’nın öldüğünü fark ettikten sonra korkuya kapıldığını, bu yüzden cesedi Uşak’ın Eşme ilçesindeki ormanlık alana götürüp gömdüğünü anlattı.

Mahkeme heyeti, Uysal’a tasarlayarak kadın cinayeti işlemekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Kararın ardından Pelin Karaca’nın ailesi duygusal açıklamalarda bulundu. Baba Nuh Karaca, “Kızımın kanı yerde kalmadı. O, gün yüzü görmesin. Kızım geri gelmeyecek ama verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası acımıza bir nebze teselli oldu,” dedi.

Anne Bihal Karaca ise, “Pelin’im, ben sana verdiğim sözü tuttum. Kanını yerde bırakmadım. Devletimiz gereken cezayı verdi, Allah razı olsun. Artık kızımın mezarına gidip müjdeyi vereceğim,” ifadelerini kullandı.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde 26 Eylül 2024’te kaybolan Pelin Karaca’nın ailesi polise başvurmuştu. Çocuğu kasten öldürme ve diğer suçlardan aranan Ali Uysal, gözaltına alındı. Uysal, Karaca’nın cesedini 7 Ekim’de Uşak’ın Eşme ilçesindeki Alahabalı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alana bırakmış ve yapılan aramada ceset bulunmuştu.