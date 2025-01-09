Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrılan ve bir daha geri dönmeyen yüzde 80 engelli Hasan Vural (61), günlerdir aranıyor. Ailesi, kayıp ilanları vererek yardım çağrısında bulundu. En son Salihli Tren Garı’nda görülen Vural’ın bulunması için polis ve jandarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Görünürlük sağlamak için çağrı yapıldı

Hasan Vural, 1 Ocak günü saat 15.30 sıralarında ağabeyi Mustafa Vural’a “Çarşıya gidiyorum” diyerek evden ayrıldı. En son 2 Ocak gecesi saat 03.00 civarında Salihli Tren Garı’nın güvenlik kameralarında görülen Vural, trenden indikten sonra bir daha iz bırakamadı. Ağabeyi Mustafa Vural, “Kardeşim ara ara kaybolur ama bu kadar uzun süre haber alınamaması ilk kez başımıza geldi. Yüzde 80 engelli olduğu için kendi ihtiyaçlarını karşılaması çok zor. Hayatından endişe ediyoruz” diyerek durumu özetledi.

Aile hayatından endişe ediyor

Hasan Vural’ın ablası Emine Okyay ise yaşadıkları çaresizliği şu sözlerle dile getirdi: “Polise kayıp başvurusu yaptık, her yere kayıp ilanı astık. Üç gün önce Salihli Gümüşçay durağında görüldüğü söylenmiş ama yine haber alamadık. Ne ölüsünü ne dirisini bulabildik.”

Daha önce de kaybolmuştu

Ailesi, Hasan Vural’ın geçmişte de birkaç kez kaybolduğunu ancak kısa süre içinde bulunabildiğini belirtti. Mustafa Vural, “Daha önce Manisa Tren Garı’ndan ve Sart bölgesinden getirmiştik. Ama bu kez durum çok farklı, bu kadar uzun süre kaybolmadı” dedi.

Polis ve jandarma ekipleri, Vural’ın bulunması için arama çalışmalarına devam ediyor. Ailesi ise vatandaşlardan, Hasan Vural’ı görenlerin en yakın polis ya da jandarma merkezine bilgi vermesini rica ediyor.