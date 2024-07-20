Manisa'nın Soma ilçesinde kendisinden 12 saattir haber alınamayan maden işçisi H.A., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerinin geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Kayıp ihbarı ve arama çalışmaları

Soma'da maden işçisi olarak çalışan H.A., mesai saatinin bitimine az bir süre kala maden ocağından ayrılarak kayıplara karıştı. Ailesi ile yaptığı son telefon görüşmesinde, "Hakkınızı helal edin" diyen H.A.'nın intihar edebileceğinden endişe eden ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine, AFAD koordinasyonunda JAK ve AKUT ekipleri bölgede geniş çaplı bir arama çalışması başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ve arama süreci

Maden ocağının güvenlik kameralarından elde edilen görüntülerde, H.A.'nın madenden çıkış yaptığı ve dere yatağından ormanlık alana doğru ilerlediği görüldü. Aramalar bu bölgeden başlatılarak, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğun bir şekilde devam etti. 12 saat süren arama çalışmaları sonucunda, H.A. maden ocağından 12 kilometre uzaklıktaki Efkaftepe Mahallesi yakınlarında kırsal bir alanda bulundu.

H.A.'nın bulunması ve sağlık durumu

Telefon ve cüzdanı gibi özel eşyalarının ormanlık alanda bulunması üzerine iz takibi yapan arama kurtarma ekipleri, H.A.'yı sağ olarak buldu ve yetkililere teslim etti. H.A., sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Soma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.