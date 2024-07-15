Manisa’nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Atatürk Mahallesi 217 Sokak’tan Eski Manisa Yolu’na çıkan Halil T. yönetimindeki 35 PGK 96 plakalı kamyonet, Turgutlu istikametinden Manisa yönüne seyir halinde olan Hüseyin D. idaresindeki 45 TS 762 plakalı motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Hüseyin D., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Halil T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kazanın detayları

Trafik kazası, Manisa’nın Turgutlu ilçesi Eski Manisa Yolu üzerinde, Atatürk Mahallesi 217 Sokak’ta gerçekleşti. Halil T.’nin kullandığı kamyonet, Eski Manisa Yolu'na çıkarken, Manisa yönüne doğru seyir halinde olan Hüseyin D. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Yaralı hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucunda motosiklet sürücüsü Hüseyin D., olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kamyonet sürücüsü Halil T. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.