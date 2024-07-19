Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda Alaşehir'in Kavaklıdere Mahallesi'nde H.B. (46), M.U. (37) ve Ü.U. (37) isimli şahısların ormanlık alanda yasa dışı kenevir bitkisi yetiştirdiğini tespit etti. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ile ortak yürütülen operasyonda, 2 bin 312 kök kenevir bitkisi ve 3 bin 810 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile üç şahıs gözaltına alındı.

Büyük miktarda kenevir bitkisi ele geçirildi

Jandarma ekipleri, yapılan operasyon sonucunda büyük miktarda kenevir bitkisi ve işlenmiş esrar ele geçirildi. Operasyonun detayları ve yakalanan kişilerin sorguları devam ediyor.

Yasa dışı kenevir ekiminin yaygınlaştığı bölgedeki diğer operasyonların sonuçları ve gözaltına alınan şahısların ifadesi, soruşturmanın seyrini belirleyecek. Ormanlık alanlarda yasa dışı ekim faaliyetlerinin önüne geçilmesi için sıkı denetimlerin sürdüğü bildirildi.