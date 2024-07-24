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Jandarma ekipleri tarafından tek tek sökülen kenevir bitkilerinden numune alındıktan sonra geri kalan bitkiler imha edildi. Operasyon sırasında kenevirlerin yasa dışı ekimini gerçekleştiren A.A. hakkında adli tahkikat başlatıldığı açıklandı.

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Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucunda Şehzadeler ilçesinde A.A. (1994) isimli şahsın arazisinde kenevir bitkisi ektiğini belirledi. Sık otlarla kapalı olan araziye küçük bir delikten giren jandarma ekipleri, 585 kök kenevir bitkisini ele geçirdi.

Manisa 'nın Şehzadeler ilçesi nde jandarma ekipleri, yasadışı olarak ekildiği belirlenen 585 kök kenevir bitkisini tespit ederek imha etti. Operasyon sonucunda, kenevirleri eken şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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