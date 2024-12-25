Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, seçim döneminde verdiği vaatleri hayata geçirmeye devam ediyor. Sosyo-ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen Manisa’nın ilk ‘Kent Lokantası’ ve ‘Halk Mandıra’ projeleri, büyük ilgi gördü.

‘Kent Lokantası’ ve ‘Halk Mandıra’ projeleri, Manisalılara hizmet ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin önemli projelerinden biri olan ‘Kent Lokantası’, Ekim ayında hizmete girmesinin ardından büyük bir başarıya imza attı. Haftanın beş günü hizmet veren Kent Lokantası, 12.00-13.30 saatleri arasında 20 bin 200 kişiye yemek sundu. Aynı şekilde ‘Halk Mandıra’ da hafta içi 15.00-17.30 saatlerinde 10 bin kişiye sağlıklı ve uygun fiyatlı süt ürünleri temin etti. Bu projeler, Manisalı vatandaşların sağlıklı ve ekonomik gıdalara ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.

Başkan Zeyrek: ‘Adilce paylaşılan bir düzen için çalışıyoruz’

Sosyal belediyeciliği ön planda tutarak halk odaklı yatırımlar yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, projelerin amacını şu sözlerle açıkladı: “Kent Lokantamız ile vatandaşlarımız ucuz ve sağlıklı yemeğe ulaşabiliyor. Halk Mandıra ile ise hem üreticiyi destekliyor hem de sağlıklı, ekonomik süt ürünlerini vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Üreten, ürettiğini adilce bölüşen bir düzen için sorumluluk alıyoruz.” Zeyrek, Manisa’nın hak ettiği seviyeye ulaşması ve daha yaşanabilir bir kent olması için çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Sosyal belediyecilik ve insan odaklı yatırımlar

Başkan Zeyrek’in liderliğinde gerçekleştirilen bu projeler, Manisa'daki ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik önemli adımlar olarak değerlendiriliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla daha fazla insana ulaşmayı ve vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.