Manisa'nın Gökköy ve İğdecik Mahalleleri'nde içme suyu altyapısının güçlendirilmesi için başlatılan isale hattı yenileme ve yeni sondaj çalışmaları, mahalle sakinlerine kesintisiz ve temiz su temini sağlamayı hedefliyor.Gökköy Mahallesi'nde, eski ve yıpranmış su boruları modern malzemelerle yenileniyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı MASKİ Genel Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi işbirliğiyle yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, mahalle sakinleri daha sağlıklı ve temiz suya kavuşacak.

İğdecik Mahallesi'nde Yeni Sondaj Çalışmaları

İğdecik Mahallesi'nde ise yeni bir sondaj çalışması başlatıldı. Bu çalışma ile içme suyu kaynakları artırılarak, mahalle sakinlerinin su ihtiyacı karşılanacak. Proje, bölge halkının suya kesintisiz erişimini sağlamak adına büyük önem taşıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürlüğü ve Salihli Belediyesi, vatandaşların su hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanabilmesi için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. İçme suyu isale hattı yenileme ve sondaj çalışmalarıyla, mahallelerin su altyapısı modernize edilerek güçlendiriliyor.