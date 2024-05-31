Olay, dün saat 23.00 sıralarında Hüsnü Kahraman Gölet alanında düzenlenen konser sonrası meydana geldi. Konser sonrasında çıkan kavga sırasında, Yücel A. adlı kişi, Şahabettin D. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Göğüs bölgesinden aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan Yücel A.'ya hemen müdahale edilmesi gerekti.

Polis Müdahalesi ve Yaralanmalar

Konser alanında görevli polis memuru Ö.G., olaya müdahale etti. Tarafları ayırmak için önce havaya uyarı ateşi yapan Ö.G., bıçaklı saldırısını sürdüren Şahabettin D.'yi ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Bu müdahale sonrası olay yerinde panik ve korku yaşandı.

Yaralıların Hastaneye Kaldırılması

Olay yerinde yaralanan Yücel A. ve Şahabettin D., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla hastanelere götürüldü. Yücel A., Manisa CBÜ Hastanesi'nde; şüpheli Şahabettin D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis Memurunun Gözaltına Alınması ve Soruşturma

Saldırganı vuran polis memuru Ö.G. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Valilikten açıklama geldi

Manisa Valiliği'nce konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konser sonrasında karşılıklı iki grup arasında kavga çıkmıştır. Olaya karışanlardan şüpheli Ş.D.'nin kesici aletle saldırarak Y.A. isimli şahsı göğüs bölgesinden yaralaması üzerine görevlilerimizce önce havaya uyarı atışı yapılmış, ancak şüphelinin saldırıya devam etmesi nedeniyle polis memuru Ö.G. tarafından şüphelinin bacak bölgesi hedef alınarak ateş edilmiştir. 112 Acil Sağılık ekiplerince hastaneye sevk edilen yaralı Y.A. Manisa CBÜ Hastanesinde, şüpheli Ş.D. ise Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Şüpheli Ş.D.'nin devam eden kesici aletle saldırısını bertaraf etmek üzere ateşli silah kullanmak suretiyle müdahalede bulunan görevli polis memuru Ö.G. gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili başlatılan adli ve idari tahkikatlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."