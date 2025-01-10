Manisa'nın Kula ilçesinde akşam saatlerinde, Zaferiye Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir evin birinci katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının sebebi sobadan kaynaklanıyor

Saat 18.45 sıralarında meydana gelen olayda, iki katlı evin birinci katında sobadan kaynaklı bir yangın çıktığı tahmin ediliyor. Olayı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine, Manisa Büyükşehir İtfaiye Amirliği'ne bağlı iki itfaiye aracı ve polis ekipleri sevk edildi.

Hızlı müdahale yangının yayılmasını engelledi

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, çevredeki evlere sıçramadan kısa süre içinde kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı belirtilirken, maddi zararın da minimum seviyede kaldığı öğrenildi.