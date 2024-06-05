Manisa Müftülüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre, kurban satış yerleri şu adreslerde olacak:
- Manisa Merkez: Merkez Camii Yanı, Cumhuriyet Mahallesi
- Turgutlu: Cumhuriyet Camii Yanı, Belediye Hizmet Binası Karşısı
- Akhisar: Hükümet Konağı Yanı, Şehitler Mahallesi
- Salihli: Salihli Belediyesi Önü, Cumhuriyet Mahallesi
- Soma: Hükümet Konağı Karşısı, Şehitler Mahallesi
Manisa'da kurban kesim yerleri
Kurban kesim (pazar) yerleri ise şu lokasyonlara kurulacak:
- Manisa Merkez: Yunusemre Camii Yanı, Atatürk Mahallesi
- Turgutlu: Şehitler Camii Yanı, İstasyon Mahallesi
- Akhisar: Orhaniye Camii Yanı, Karaköy Mahallesi
- Salihli: Salihli Belediyesi Arkası, Bahçelievler Mahallesi
- Soma: Hükümet Konağı Karşısı, Çınarlı Mahallesi
Bu adreslerde kurban satışı ve kesimi için gerekli olan tüm hizmetler sağlanacak ve vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak. Kurban alım-satımı ve kesimi sürecinde ilgili kurallara ve yönetmeliklere titizlikle uyulması önemli.
Editör: Simge Akbulut