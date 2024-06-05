Manisa Müftülüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre, kurban satış yerleri şu adreslerde olacak:

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  1. Manisa Merkez: Merkez Camii Yanı, Cumhuriyet Mahallesi
  2. Turgutlu: Cumhuriyet Camii Yanı, Belediye Hizmet Binası Karşısı
  3. Akhisar: Hükümet Konağı Yanı, Şehitler Mahallesi
  4. Salihli: Salihli Belediyesi Önü, Cumhuriyet Mahallesi
  5. Soma: Hükümet Konağı Karşısı, Şehitler Mahallesi

Manisa'da kurban kesim yerleri

Kurban kesim (pazar) yerleri ise şu lokasyonlara kurulacak:

  1. Manisa Merkez: Yunusemre Camii Yanı, Atatürk Mahallesi
  2. Turgutlu: Şehitler Camii Yanı, İstasyon Mahallesi
  3. Akhisar: Orhaniye Camii Yanı, Karaköy Mahallesi
  4. Salihli: Salihli Belediyesi Arkası, Bahçelievler Mahallesi
  5. Soma: Hükümet Konağı Karşısı, Çınarlı Mahallesi

Bu adreslerde kurban satışı ve kesimi için gerekli olan tüm hizmetler sağlanacak ve vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak. Kurban alım-satımı ve kesimi sürecinde ilgili kurallara ve yönetmeliklere titizlikle uyulması önemli.

Manisa Kurban Kesim Ve Satis Yerleri 2024 Manisa 17400994 9326 M

Editör: Simge Akbulut