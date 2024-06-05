Manisa Müftülüğü tarafından yayınlanan bilgilere göre, kurban satış yerleri şu adreslerde olacak:

Manisa Merkez: Merkez Camii Yanı, Cumhuriyet Mahallesi Turgutlu: Cumhuriyet Camii Yanı, Belediye Hizmet Binası Karşısı Akhisar: Hükümet Konağı Yanı, Şehitler Mahallesi Salihli: Salihli Belediyesi Önü, Cumhuriyet Mahallesi Soma: Hükümet Konağı Karşısı, Şehitler Mahallesi

Manisa'da kurban kesim yerleri

Kurban kesim (pazar) yerleri ise şu lokasyonlara kurulacak:

Manisa Merkez: Yunusemre Camii Yanı, Atatürk Mahallesi Turgutlu: Şehitler Camii Yanı, İstasyon Mahallesi Akhisar: Orhaniye Camii Yanı, Karaköy Mahallesi Salihli: Salihli Belediyesi Arkası, Bahçelievler Mahallesi Soma: Hükümet Konağı Karşısı, Çınarlı Mahallesi

Bu adreslerde kurban satışı ve kesimi için gerekli olan tüm hizmetler sağlanacak ve vatandaşların ihtiyaçları karşılanacak. Kurban alım-satımı ve kesimi sürecinde ilgili kurallara ve yönetmeliklere titizlikle uyulması önemli.