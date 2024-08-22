Manisa’nın Salihli ilçesinde bulunan bir kuru gıda deposunda çıkan yangının ardından deponun tamamen yandığı havadan görüntülendi. Yangın, Salihli’nin Durasıllı Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir sebeple başladı ve kısa sürede tüm depo alevlere teslim oldu.

Yangın müdahalesi ve hasar

Yangına, Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri ve Alaşehir, Turgutlu, Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ile jandarma TOMA aracı müdahale etti. Yangın, yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Olay yerinde zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Maddi zarar ve can kaybı

Yangının ardından yapılan havadan çekimlerde, deponun tamamen enkaza döndüğü görüldü. Yangının 150 milyon TL'lik maddi zarara yol açtığı bildirildi. Neyse ki, yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı.