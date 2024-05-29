Olayda 4 köpekten biri hafif şekilde yaralanırken diğerleri korkuyla uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine Manisa Valiliği konuyla ilgili adli işlemlere başladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın incelenmesi sonucunda kurye M.K.'nin köpeklerin üzerine doğru gelmesiyle yanında bulunan havalı tabanca ile ateş ettiği belirtildi. Şahsın havalı tabancasıyla birlikte yakalandığı ve "5199 Sayılı Sokak Hayvanlarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlemlere başlandığı ifade edildi.

Hafif şekilde yaralanan köpeğin belediye veteriner ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.