Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan maki yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Sandal Mahallesi ile Narıncalıpıtrak Mahallesi arasında kalan Güllüdere mevkisinde çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yangını gören çevredekiler, durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Kula İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Ayrıca, arazi koşulları nedeniyle Kula Orman İşletme Şefliği ekipleri de yangın söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucunda saat 19.30'da kontrol altına alındı. Ekipler, yangının tamamen söndürüldüğünden emin olmak için soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 50 dönümlük bir alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılmak üzere soruşturma başlatıldı.