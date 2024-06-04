Ekipler, il genelindeki marketleri tek tek ziyaret ederek ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı. Ayrıca, evrak kontrolleri yaparak 3 aylık alış ve satış fiyatları da inceledi.

Bu denetimlerin amacının tüketicilerin korunması ve piyasa düzeninin sağlanması olduğu vurgulanıyor. Denetimlerde fahiş fiyat uygulayan marketlere cezai işlem uygulanacağı da belirtiliyor.

Manisa Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları da denetimlere katkıda bulunmaya çağırdı. Etiketlerde farklı fiyatlar gören veya fahiş fiyatla karşılaşan vatandaşların 171 ALO 171 Ticaret Hattı'nı aramaları veya ALO 190 Gümrük Hattı'na bildirimde bulunmaları isteniyor.