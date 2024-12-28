Manisa Büyükşehir Belediyesi, İstiklal Marşı'nın yazarı ve milli mücadelenin sembol ismi Mehmet Akif Ersoy'u anmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Mehmet Akif Ersoy Lisesi iş birliğiyle gerçekleştirilen programda, Ersoy'un eserleri ve hayatı çeşitli performanslarla izleyicilere sunuldu.

Duygusal anlar yaşandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinliğe, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Alper Pınarcı, Mehmet Akif Ersoy Lisesi idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda, Çanakkale Türküsü ve Yemen Türküsü gibi eserlerin seslendirilmesiyle duygusal anlar yaşandı. Ersoy'un "Zülmü Alkışlayamam", "Ordunun Duası" ve "Çanakkale Şehitlerine" gibi şiirleri okunarak, milli duygular yeniden canlandırıldı.

Tiyatro oyunu büyük beğeni topladı

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri, Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan ve Mehmet Akif Ersoy Lisesi'nin destek verdiği "Akif’i Anlamak" adlı tiyatro oyunu oldu. Oyun, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını, ideallerini ve eserlerini sahneye taşıyarak izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Seyirciler, performansları dakikalarca alkışlayarak beğenilerini ifade ettiler.