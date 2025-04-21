Festivalin ilk günü, 22 Nisan Salı günü, panelden sergilere, kortejden konsere kadar bir dizi etkinlikle başlayacak. “Dolu Dolu Festival” sloganıyla düzenlenen etkinlikler, Manisa sokaklarını renklendirecek. İlk gün, katılımcılara kültürel ve sanatsal bir şölen yaşatacak.

Geleneksel tıp ve sanat etkinlikleri

Festivalin ilk etkinliği, Kültür Merkezi Lale Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak olan ‘Geleneksel Tamamlayıcı Tıp ve Mesir Macunu Paneli’ olacak. Aynı gün saat 11.00’de, Fatih Sergi Salonu’nda açılış töreni ve ‘Devrim Erbil ‘Bir Müzeye Doğru’ Resim Sergisi’ ziyaretçileri bekleyecek. Ayrıca, Ahşap Oyuncak Sergisi ve ‘Magnesia’dan Manisa'ya Rölyef Sergisi de festivalin ilk günü görülebilecek diğer sergiler arasında yer alacak.

Mesir sanayi ve ticaret fuarı

Festivalin açılışıyla paralel olarak, 31’inci Manisa Mesir Sanayi ve Ticaret Fuarı da açılacak. Saat 15.00’te Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde başlayacak fuar, çeşitli yerli ve uluslararası katılımcıları ağırlayacak. Ayrıca, 17.00’de Tıp Tarihi Müzesi’nde ‘Çölyak’ta Glutensiz Yaşam Söyleşisi düzenlenecek.

Kortej ve konserle şölen başlıyor

Akşam saatlerinde, ‘Hoş Geldin Mesir Korteji’ gerçekleştirilecek. Saat 20.30’da Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayacak kortej, Cumhuriyet Meydanı’na kadar sürecek. Festivalin ilk gününde, 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek halk konserinde ünlü sanatçı Sıla, Manisalılar için sevilen şarkılarını seslendirecek.

Gastronomi panayırı ve şifalı buluşmalar

Festival boyunca Bülent Koşmaz Parkı’nda düzenlenecek ‘Gastronomi Panayırı’nda, Mesir Macunlu yemek yarışmaları, söyleşiler, bilgi yarışmaları ve tatma etkinlikleri yapılacak. Ayrıca, Kurşunlu Han’da gerçekleşecek ‘Mesir’den Doğaya; Şifalı Buluşmalar’ etkinliği, geleneksel bilgileri modern yaklaşımlarla harmanlayarak katılımcılara sunduğu şifalı bilgilerle dikkat çekecek.