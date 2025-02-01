Son bir yıl içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 520 mahalle mezarlığında yabancı ot ilaçlaması yapılarak çevre düzenlemesi sağlandı. Ayrıca, 887 mezarlıkta yabancı ot temizliği ve 332 mezarlıkta ağaç budama ile çalı biçme işlemleri gerçekleştirildi. Bu çalışmalarla mezarlıkların bakımı eksiksiz şekilde yapıldı. Vatandaşların huzurlu ve temiz bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri için ekipler, belirli bir program dahilinde titizlikle çalışıyor.

Altyapı ve güvenlik iyileştirmeleri

Temiz bir ortamda kabir ziyareti yapılabilmesi için 887 mahalle mezarlığında ekipler tarafından temizlik çalışması gerçekleştirilirken, 35 mezarlıkta çamurdan ve tozdan vatandaşların etkilenmemesi için kilit parke taşı döşeme ve yol yapım çalışmaları yapıldı. Ayrıca, 56 mezarlıkta duvar yapımı ve tadilat çalışmaları ile 38 mezarlıkta kapı montajı gerçekleştirilerek mezarlıkların güvenliği artırıldı.

Ücretsiz cenaze hizmetleri

Manisa Büyükşehir Belediyesi, cenaze hizmetleri konusunda da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Hiçbir ücret talep etmeden sunulan hizmetler kapsamında, ebediyete intikal eden 8.614 kişi için cenaze hizmeti verilirken, 8.395 cenazenin defin işlemi gerçekleştirildi. Ayrıca, 2.421 cenazenin karayolu ile farklı illere nakli sağlanırken, 1.675 cenaze hava kargo ile, 902 cenaze ise yakınları tarafından kendi imkânlarıyla taşındı.