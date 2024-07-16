Manisa’da Mısır Tarlasında Esrar Operasyonu!

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, Dombaylı Mahallesi'nde bulunan bir mısır tarlasında yasa dışı yollarla kenevir ekildiği ihbarını aldı. Hızla harekete geçen ekipler, dron yardımıyla yaptıkları kontrollerde, 60 yaşındaki H.Y.'ye ait mısır tarlasında kenevir ekili olduğunu tespit etti.

Ele geçirildi

Mısır tarlasında yapılan aramalarda, boyları 60-300 santimetre arasında değişen 100 kök Hint keneviri bulundu. Jandarma ekipleri, kenevirleri tek tek tarladan sökerek ele geçirdi.

Gözaltına alındı

Operasyon sırasında H.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.