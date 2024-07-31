Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayi Bölgesinde yer alan Mesir Plastik Sanayiinde, saat 13.30 sıralarında sigortadan çıkan kıvılcım sonrası yangın başladı. İlk etapta fabrika çalışanlarının müdahale etmeye çalıştığı yangın hızla büyüyerek fabrikayı sardı. İçeride bulunan 25 işçi, iş yeri sahibi tarafından derhal tahliye edildi.

Söndürme çalışmaları devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve OSB'lerin itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesine rağmen yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi. Söndürme çalışmaları hala devam ediyor. Fabrika sahibi Mustafa Savran, yangının sigorta panelinde çıkan bir kıvılcımla başladığını ve ilk müdahaleyi çalışanların yapmaya çalıştığını ancak yangının hızla büyümesi nedeniyle işçilerin tahliye edildiğini belirtti. Yangın, yakındaki bir fabrikada da zarara yol açtı.