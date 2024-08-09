Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik denetleme büro amirlikleri, 8 Ağustos Perşembe günü il genelinde geniş çaplı bir motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Denetim, 29 ekip ve 53 personelin katılımıyla yapıldı.

943 motosiklete kontrol, 39'una trafikten men

Toplamda 943 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Bu denetimlerde kusurlu bulunan 341 sürücüye, toplamda 1 milyon 40 bin 433 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, trafik kurallarını ihlal eden 39 motosiklet, trafikten men edildi.