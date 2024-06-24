Kaza, gece 02.30 sıralarında Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 45 APV 103 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ali Özenç (26), motosikletinin kontrolünü kaybederek düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Özenç, kaldırıma çarparak durabildi.

Hayatını kaybetti

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, motosiklet sürücüsü Ali Özenç'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Özenç’in cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.