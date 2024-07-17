Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile elektrikli bisiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, 15 Temmuz 2024 tarihinde saat 22.00 sıralarında Manisa'nın Kula ilçesi Zaferiye Mahallesi Divlit Caddesi üzerinde gerçekleşti. Okan K. (37) idaresindeki elektrikli bisiklet ile V.E.S. (17) yönetimindeki 45 RA 2325 plakalı motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisiklet savruldu ve sürücüsü Okan K. ile motosikletin sürücüsü V.E.S. ve motosiklette yolcu olarak bulunan B.S. (14) yaralandı.

Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. Kısa sürede olay yerine ambulans ve emniyet ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis Ekipleri, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra Kula Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ancak, elektrikli bisiklet sürücüsü Okan K.’nın sağlık durumunun daha ciddi olduğu ve tedavi amacıyla ileri tetkiklerin yapılacağı bildirildi.

Kazanın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı. Kazanın nedenini belirlemek ve sorumluları tespit etmek amacıyla detaylı bir inceleme yapılacak. Emniyet ekipleri, kaza ile ilgili gerekli adli süreçleri yürütmeye devam ediyor.