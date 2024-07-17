Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Şehzadeler ilçesine bağlı Nurlupınar Mahallesi’nde etkili bir "Narko-Alan" operasyonu düzenledi. Operasyona 32 ekip ve 147 personel katılım sağladı.

Operasyonda, 321 şahıs detaylı sorgulamalardan geçirildi ve 8 umuma açık yer denetlendi. İşlem yapılan 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma suçundan cezai işlem uygulandı.

Operasyonun ardından, 4,67 gram esrar maddesi ele geçirildiği bildirildi. Emniyet yetkilileri, Manisa halkının huzur ve güvenliği için bu tür operasyonların aralıksız devam edeceğini vurguladı.