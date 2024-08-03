Manisa, önemli bir spor etkinliğine daha ev sahipliği yaptı. Manisa İl Gençlik Spor Müdürlüğü ve Karate İl Temsilciliği'nin ortaklaşa düzenlediği Olimpik Karate Yaz Kampı, 8 farklı kulüpten 145 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Manisa Büyükşehir Belediyespor Karate Takımı da 50 sporcuyla kampta yer aldı.

Tecrübeli isimler genç sporcularla buluştu

Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen kampta, ülkemizin karate branşındaki ilk olimpiyat madalyasını kazanan Eray Şamdan ve olimpiyat hakemi Uğur Kobaş, genç sporculara deneyimlerini aktardı. Milli takımlar ve Manisa BBSK Karate Antrenörü Ali Eşsiz, bu kampın sporcular için önemli bir deneyim olduğunu vurguladı.

3. Murat eşsiz Karate Turnuvası başladı

Kampın ardından, 2-4 Ağustos tarihleri arasında Muradiye Spor Salonu'nda düzenlenen 3. Murat Eşsiz Karate Turnuvası da start aldı. Turnuvada Manisa Büyükşehir Belediyespor, 70 sporcuyla mücadele ediyor.