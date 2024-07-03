Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 11.40 sıralarında Darkale Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 uçak, 3 helikopter, 13 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 1 dozer yangın bölgesine sevk edildi. Ekipler, alevlere karşı mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler yoğun çaba sarf ediyor

Orman yangınının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba harcanırken, uzman ekipler bölgedeki söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.