Manisa'nın Gördes ilçesinde bir gün arayla çıkan orman yangınları hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin yoğun çabalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Boyalı ve Kayacık mahallelerinde yoğun müdahale

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Boyalı ve Kayacık mahallelerinde ardı ardına çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. 14 Ağustos'ta Boyalı Mahallesi'nde başlayan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’nün yoğun çabalarıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye sevk edilen 6 uçak, 14 helikopter, 46 arazöz, 14 su ikmal aracı, 6 iş makinesi, ve 6 ilk müdahale ekibi, yangının yayılmasını önlemek için seferber oldu. Toplam 450 personel, alevleri kontrol altına almak için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor.

Yangınla mücadelede çok sayıda vatandaş gönüllü

Henüz bu yangınla mücadele sürerken, 15 Ağustos'ta Kayacık Mahallesi'nde yeni bir orman yangını daha patlak verdi. Bu yangına ise 1 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 iş makinesi ve 100 personel müdahale ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve MASKİ ekiplerinin yanı sıra, çok sayıda gönüllü vatandaş da yangın söndürme çalışmalarına aktif olarak katılıyor.