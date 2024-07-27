Manisa'nın Yunusemre ilçesinin Yuntdağ bölgesinde bulunan Avdal ve Büyüksümbüller mahalleleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı 5 araç ve 12 personel ile hızlı bir şekilde müdahale etti.

Havadan ve karadan yoğun mücadele

Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, 4 helikopter ve 2 uçak da havadan destek verdi. Bu sayede yangının genişlemesi önlendi ve kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından, alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekiplerin yoğun çabaları sayesinde yangın büyümeden söndürüldü ve bölgedeki yangın riski minimuma indirildi.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenememiş olup, yetkililer tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Bölgedeki ağaçlık alanın yangından ne ölçüde etkilendiği, yapılacak değerlendirmelerin ardından belirlenecek.