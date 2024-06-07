Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’ni gezdi.MANİSA (İGFA) - Alaşehir Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı tarafından işletilen Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisi’nde ağırlandı.

Teknik personeller tarafından öğrenciler ve öğretmenlere tesisin tüm üniteleri tek tek gezdirilerek iş ve işleyiş hakkında detaylı bilgi verildi.

ğrencilere tesise gelen atıksuyun geçtiği üniteler ve giriş ve çıkış suyu arasındaki fark, mevzuat gereği sağlanması gereken çıkış suyu kriterleri, daire başkanlığınca kurulan çevre yönetim birimi faaliyetleri kapsamında alınması gereken izin belgeleri ile ilgili konular anlatıldı. Öte yandan atık beyanları, raporlamalar, prosesten çıkan atıklar ve bertaraf yöntemleri, iş sağlığı ve güvenliği hakkında alınan önlemler gibi konu başlıkları ile ilgili de bilgilendirme yapıldı. Süreci ilgiyle takip eden ve tesisin işleyişini yerinde inceleme fırsatı elde eden öğrenciler merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. İnceleme gezisinin sonunda öğrenciler ve öğretmenleri, tesisin teknik detaylarını yakından görme ve çevre konularında bilinçlenme fırsatı buldukları için memnuniyetlerini ifade ederek MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.