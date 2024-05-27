Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, hal esnafının yükünü hafifletecek bir karara imza attı. Hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresi iki saate çıkarıldı.

Başkan Zeyrek'ten esnafa müjde

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yerel seçim çalışmaları sırasında esnaftan gelen talepleri dikkate alarak, hallerdeki otoparklarda ücretsiz bekleme süresini uzatma kararı aldı. Başkan Zeyrek, "Esnafımızın bütçesine katkı sağlamak amacıyla bu uygulamayı başlattık" dedi.

İki saat ücretsiz otopark

Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından alınan kararla, Manisa'daki sebze ve meyve hallerinde otoparklarda ücretsiz bekleme süresi bir saatten iki saate çıkarıldı. Başkan Zeyrek, "Bir saatlik sürede alışveriş yapıp araçlarına ürün yüklemek zor oluyordu. Bu nedenle bekleme süresini iki saate çıkartarak esnafımıza destek olmayı amaçladık" dedi.

Esnaftan teşekkür

Manisa Sebze Meyve Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Başkanı Ömer Akagündüz, Başkan Zeyrek'in seçim öncesi verdiği sözü tutarak, esnafa büyük bir iyilik yaptığını belirtti. "Hal esnafımız, müşterilerimiz ve nakliyeciler adına kendisine teşekkür ederiz" dedi.

Esnaf ve müşteriler memnun

Halden alışveriş yapan Betül Ataç, "Süre kısıtlı olduğu için acele ediyorduk. Sürenin uzatılması bizi çok rahatlattı" derken, esnaflardan İsmail Sürgit ise, "Ödenen otopark ücreti maliyeti etkiliyordu. Şimdi bu sorun ortadan kalktı. Çok güzel bir karar" dedi.