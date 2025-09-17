Alevlerin hızla yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve acil müdahale ekibi sevk edildi.

Yangının, palet fabrikasının hemen yanında bulunan kükürt fabrikasındaki azot tankının henüz belirlenemeyen bir nedenle patlaması sonucu başladığı belirlendi. Patlamanın etkisiyle çıkan alevler palet fabrikasına sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler, MASKİ ekipleri ve TOMA araçları sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor.

Fabrikadaki işçilerin zamanında tahliye edilmesi sayesinde can kaybı yaşanmadığı, ancak maddi hasarın büyük olduğu öğrenildi. Patlamanın kesin nedeni yapılacak incelemeler sonrası netlik kazanacak.

Yetkililer, bölgede ikinci bir patlama riskine karşı çevrede güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve vatandaşların bölgeye yaklaşmaması gerektiğini bildirdi. Yangına müdahale ise halen devam ediyor.