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Panelvanda yaralanan yolcular Meltem T. (41), Gamze T. (14), Hatice T. (68) ve Yakuphan T. (9) ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırıldı.

Yapılan kontrolde hafif ticari aracın sürücüsü Batur'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MANİSA (AA) - Manisa'nın Ahmetli ilçesinde panelvan ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

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