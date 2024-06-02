Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında doğa temizliği ve bisiklet turu düzenlendi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehrin çeşitli noktalarında düzenlenen etkinlikler ile doğa aşığı Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi anılmaya devam ediliyor.

Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri etkinlikleri kapsamında günün ilk etkinliği Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen doğa temizliği oldu. Anemon Dağcılık Grubu, Manisa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Türk Kızılayı Gönüllüleri, Umut Vagonu ve Tarzan Biziz gönüllüleri gibi sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla iki noktada çevre temizliği gerçekleştirildi. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Ağlayan Kaya ve Kent Ormanı’nda çevre temizliği yaparak, doğanın temizliğine katkı sağladı. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan ile CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan katılırken, gönüllü çevreciler onlarca poşet çöp toplayarak doğayı çöpten kurtardı. Let’s Do It Türkiye’nin de destek verdiği temizlik etkinliği 37 il ile birlikte eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Gün boyu devam eden etkinlikler kapsamında Manisa Tarzanlar Bisiklet Grubu, Manisa Bisiklet Platformu Gönüllüleri, Kybele Bisikletli Kadınlar ve Özgür Pedallar gruplarının katılımıyla bisiklet turu düzenlendi. Daha temiz bir çevre için yapılan bisiklet turu Nusret Köklü Caddesi’nden başlayıp, Atatürk Kent Parkı’nda son buldu.

Bisikletçilerin çeşitli şovlarıyla Atatürk Kent Parkı’nda etkinlikler devam etti. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği etkinlikte şovlarında başarılı olan bisikletçilere ödülleri takdim edildi. Bisiklet sporuna gönül veren sporcular ve katılımcılar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e düzenlenen etkinlik için teşekkürlerini iletti.