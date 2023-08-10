Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, AA muhabirine, kentte piliç ve hindi eti ile yumurta üretimi yapan 895 işletme bünyesinde yaklaşık 2 bin kümes bulunduğunu söyledi.

Yıllık ortalama 50 milyonun üzerinde kümes hayvanı varlığı bulunan kentin kanatlı eti ile yumurta sektöründe iç ve dış piyasanın ihtiyacının önemli kısmını karşıladığına işaret eden Öztürk, hayvansal ürünlerde gıda güvenliğini sağlama hedefi kapsamında çiftlikten sofraya tüm aşamalarda yoğun bir denetim süreci yönettiklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında işletmelerin sürekli denetim ve kontrole tabi tutulduğunu belirten Öztürk, alınan numunelerin Bakanlığa bağlı akredite laboratuvarlarda ilaç, antibiyotik, pestisit ve hormon kalıntısı ile farklı kimyasallar ve diğer yasaklı maddeler açısından kontrol edildiğini anlattı.

Ulusal Kalıntı İzleme Programı kapsamında Manisa'da geçen yıl tüm gıda ürünlerinden 1426 numune alınarak analiz edildiğini söyleyen Öztürk, "Geçen yıl alınan 1426 numuneden 1242'sini kanatlı ve yumurta ürünleri oluşturuyor. Yani çok hassas bir şekilde kanatlı ve yumurta tarafını denetliyoruz. 1242 numunede de hiçbir olumsuzlukla karşılaşılmamış durumda. Bu da sevindirici ve sektörün ne kadar disiplinli bir şekilde çalıştığını göstergesi." diye konuştu.

Bu yılın ilk yarısında da kanatlı sektöründe yaptıkları 465 denetimde 863 numune aldıklarını dile getiren Öztürk, 2022 başından bu yana alınan 2 bin 105 numunenin de gerekli kalite onayını aldığını ifade etti.

Öztürk, Manisa'nın bu yönüyle gıda güvenliğini kanıtladığını vurgulayarak, "Biz 50 milyonun üzerinde kanatlı varlığına sahibiz. Geçen sene iç piyasaya sunulanın haricinde 36 bin 352 ton kanatlı eti, 393 milyon 875 bin adet de yumurta ihraç ettik. Manisa'da bununla ilgili büyük bir sistem var. Burada en önemlisi tüm dünya piyasalarının istediği ürünü elde edebiliyoruz. Ulusal Kalıntı İzleme Programı burada elimizi en çok güçlendiren konu." ifadelerini kullandı.

"Manisa kanatlının başkenti diyebiliriz"

Manisa'nın, son dönemde yapılan yatırımlarla Türkiye'nin sektörde önde gelen üretim merkezi konumuna ulaştığını dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:

"Broiler, yani etlik tavuk üretiminde ülke birincisi, yumurta üretiminde ise ikinciyiz. Hindi varlığında da Türkiye birincisiyiz. Dolayısıyla 'Manisa kanatlının başkenti' diyebiliriz. Tabii bu durum da Manisa'ya özel bir sorumluluk yüklemekte. Hem üreticiler hem de bu sistemin denetiminden ve kontrolünden sorumlu il ve ilçe müdürlükleri olarak önemli yükümlülüklerimiz bulunmakta. Tüketicilerimize özellikle şunu vurgulamak istiyorum; Tarım ve Orman Bakanlığı olarak gıda konusunda hiçbir tavize ve boşluğa meydan vermeden süreçleri yönetiyoruz."